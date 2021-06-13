13.06.2021 09:22

Аварийное отключение воды в Харькове 13 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Метростроителей, 20 (п. №2) до 17:00 13.06.21 г.; ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 20:00 13.06.21 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 130 (п. №7, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 46-б (п. №3, стояк) до 17:00 13.06.21 г.



Немышлянский район:

ул. Пожарского (ч/с), ул. Расковой (ч/с), ул. Кармелюка (ч/с), пр. Александровский (ч/с), ул. 2-я Смелянская (ч/с) до 20:00 13.06.21 г., ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №3, стояк) до 17:00 14.06.21 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00 13.06.21 г.



Слободской район:

ул. Хуторянская, 1-б (п. №1) до 17:00 13.06.21 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №10, спаренный стояк), ул. Ковтуна, 15 (стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №5), ул. Полевая, 8 (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 6-а (п. №5, стояк) до 20:00



Холодногорский район:

ул. Верхнегиевская (ч/с), пер. Варшавский (ч/с), пер. Варениковский (ч/с), пер. Валковский (ч/с), пер. Пушкаревский (Селявкина ул.) (ч/с), пер. Томаховский (ч/с), пер. Жиловский (ч/с), пер. Ногайский (ч/с), пер. Шпаковский (ч/с), ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Кацарская, 23 (п. №4, стояк) до 20:00 13.06.21г.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 50-а (стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк) до 20:00 13.06.21 г.

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 13.06.21 г.

Напомним, сотрудники КП «Харьковводоканал» приступили к ремонту трубопровода на перекрестке улиц Чкалова и Лесопарковой.