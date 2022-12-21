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21.12.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

Що робити, коли під час операцій із банкоматом вимкнули світло: інструкція

В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може застати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом або терміналом.

банкомат
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що фахівці надали рекомендації, які допоможуть вирішити питання, коли під час банківських операцій вимкнули світло.
 
Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.
 
Мінреінтеграції нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.
 
Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.
 
Нагадаємо, як отримати безкоштовну консультацію для ВПО, яка має власну справу.
 
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 Тэги:  банкомат, иструкция
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