21.12.2022 14:10 Віталій Хінєвіч
Що робити, коли під час операцій із банкоматом вимкнули світло: інструкція
В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може застати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом або терміналом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Повідомляється, що фахівці надали рекомендації, які допоможуть вирішити питання, коли під час банківських операцій вимкнули світло.
Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.
Мінреінтеграції нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.
Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.
Нагадаємо, як отримати безкоштовну консультацію
для ВПО, яка має власну справу.
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