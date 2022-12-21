21.12.2022 13:31 Рита Парфенова

Комунальники Харкова усунули 16 аварійних ситуацій на водоводах

20 грудня бригади аварійно-відновлювальних робіт ліквідували 16 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 12 оглядових колодязів.

Про це повідомили у КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.

Зокрема, в Холодногірському районі було усунуто серйозну аварійну ситуацію на магістралі діаметром 150 мм по вулиці Добродецького.



«У зв'язку зі складністю пошкодження, і щоб уникнути відчутних втрат, подачу води мешканцям цієї зони було тимчасово призупинено. Оперативно виявивши пошкодження магістралі, яке сталося під проїжджою частиною дороги, досвідчені ремонтники під керівництвом Віктора Грибова розпочали виконання відновлювальних заходів. Завдяки злагодженим та чітким діям ремонтників аварійну ситуацію було усунено у встановлені терміни. Після завершення ремонтних робіт відновили водопостачання, а територію обов'язково впорядкували», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.



Сьогодні, 21 грудня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 25 пошкоджень на водопровідних мережах.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

У четвер, 22 грудня, у частині Новобаварського та Холодногірського районів міста Харькова буде тимчасово відсутнє водопостачання.