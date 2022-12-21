21.12.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Як отримати безкоштовну консультацію для ВПО, яка має власну справу

Українці можуть отримати рекомендації щодо ведення бізнесу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що внутрішні переселенці, які мають власну справу, можуть отримати безоплатні консультації у віртуальному центрі «Дія.Бізнес».

Там надають рекомендації щодо ведення бізнесу, алгоритмів його релокації, поновлення підприємницької діяльності, податкової звітності, спрощеної реєстрації тощо.

Також консультанти інформують про можливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, що особливо актуально в регіонах їх тимчасового перебування.

Загалом фахівці центру надають консультації за трьома напрямами:

загальні юридичні питання ВПО;

бізнес-питання (заснування чи релокація бізнесу);

працевлаштування.

Отримати консультацію можна з 08:00 до 18:00 за номером: 0-800-333-183, а також через чат-бот (з 08:00 до 20:00).

Нагадаємо, українці зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні: коли стартує програма.