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30.12.2021  11:30   Виталий Хиневич

На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат

В результате происшествия никто не пострадал.

Взорвали банкомат в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что 30 декабря около 02:46 в поселке Печенеги по улице Независимости произошел взрыв банкомата. 
 
В ходе осмотра места преступления, правоохранители выявили, что было установлено самодельное взрывное устройство в сейфовый отсек банкомата. Сейфовый отсек располагался в помещении больницы.
 
 
По данному факту было открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются. Преступникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее экс-патрульный полицейский и предприниматель, подозреваемых в подрыве банкомата в Харькове, вышли из СИЗО под залог в размере 315 тысяч гривен каждый.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, банкомат, харьков
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