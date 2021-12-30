30.12.2021 11:30 Виталий Хиневич
На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат
В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 30 декабря около 02:46 в поселке Печенеги по улице Независимости произошел взрыв банкомата.
В ходе осмотра места преступления, правоохранители выявили, что было установлено самодельное взрывное устройство в сейфовый отсек банкомата. Сейфовый отсек располагался в помещении больницы.
По данному факту было открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются. Преступникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее экс-патрульный полицейский и предприниматель, подозреваемых в подрыве банкомата
в Харькове, вышли из СИЗО под залог в размере 315 тысяч гривен каждый.
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