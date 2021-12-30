30.12.2021 11:30 Виталий Хиневич

На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат

В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 30 декабря около 02:46 в поселке Печенеги по улице Независимости произошел взрыв банкомата.

В ходе осмотра места преступления, правоохранители выявили, что было установлено самодельное взрывное устройство в сейфовый отсек банкомата. Сейфовый отсек располагался в помещении больницы.

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По данному факту было открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются. Преступникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее экс-патрульный полицейский и предприниматель, подозреваемых в подрыве банкомата в Харькове, вышли из СИЗО под залог в размере 315 тысяч гривен каждый.