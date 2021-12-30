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30.12.2021  11:47   Евгений Клочко

Ректором объединенного харьковского вуза стал мажоритарщик от "Слуги народа"

В Харькове 29 декабря избрали ректора в Государственном биотехнологическом университете.

Андрей Одарченко - Слуга Народа
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-портал Vgorode. Отмечается, что по итогам выборов ректором стал Андрей Одарченко, который набрал 65,93% голосов избирателей. 
 
Государственный биотехнологический университет был создан в мае нынешнего года путем объединения четырех харьковских вузов: 
  • Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко; 
  • Харьковской государственной зооветеринарной академии; 
  • Харьковского национального аграрного университета им. Докучаева; 
  • Харьковского государственного университета питания и торговли. 
В выборах принимали участие четверо кандидатов: 
  • Алексей Красноруцкий — бывший первый проректор Государственного биотехнологического университета, до этого — заведующий кафедрой организации производства, бизнеса и менеджмента ХНТУ сельского хозяйства имени Петра Василенко, 
  • Александр Нанка — экс-ректор Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко; 
  • Андрей Одарченко — народный депутат от партии "Слуга народа", председатель ученого совета вуза; 
  • Александр Ульянченко — ректор Харьковского национального аграрного университета им. Василия Докучаева. 
Однако не все кандидаты были согласны с итогами голосования, поэтому будет подано заявление в Министерство образования и науки. 
 
Справка: Андрей Одарченко — харьковчанин, 1978 года рождения. Окончил Харьковскую государственную академию технологии и организации питания по специальности "Товароведение и коммерческая деятельность". Доктор технических наук, профессор, автор учебных пособий и научных статей.
 
С 2011 года — декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского госуниверситета питания и торговли.
 
С 2019 года — народный депутат от партии "Слуга народа", избран по округу №170 (Харьков, Московский район). Есть двое детей: сын и дочь.  
 
Источник:   Vgorode
 Тэги:  ректор, выборы, харьков
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