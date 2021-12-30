30.12.2021 11:47 Евгений Клочко

Ректором объединенного харьковского вуза стал мажоритарщик от "Слуги народа"

В Харькове 29 декабря избрали ректора в Государственном биотехнологическом университете.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-портал Vgorode. Отмечается, что по итогам выборов ректором стал Андрей Одарченко, который набрал 65,93% голосов избирателей.

Государственный биотехнологический университет был создан в мае нынешнего года путем объединения четырех харьковских вузов:

Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко;

Харьковской государственной зооветеринарной академии;

Харьковского национального аграрного университета им. Докучаева;

Харьковского государственного университета питания и торговли.

В выборах принимали участие четверо кандидатов:

Алексей Красноруцкий — бывший первый проректор Государственного биотехнологического университета, до этого — заведующий кафедрой организации производства, бизнеса и менеджмента ХНТУ сельского хозяйства имени Петра Василенко,

Александр Нанка — экс-ректор Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко;

Андрей Одарченко — народный депутат от партии "Слуга народа", председатель ученого совета вуза;

Александр Ульянченко — ректор Харьковского национального аграрного университета им. Василия Докучаева.

Однако не все кандидаты были согласны с итогами голосования, поэтому будет подано заявление в Министерство образования и науки.

Справка: Андрей Одарченко — харьковчанин, 1978 года рождения. Окончил Харьковскую государственную академию технологии и организации питания по специальности "Товароведение и коммерческая деятельность". Доктор технических наук, профессор, автор учебных пособий и научных статей.

С 2011 года — декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского госуниверситета питания и торговли.

С 2019 года — народный депутат от партии "Слуга народа", избран по округу №170 (Харьков, Московский район). Есть двое детей: сын и дочь.