01.06.2021 12:18

Судьба ректорского кресла крупнейшего вуза Украины решится 2 июня

2 июня 2021 года пройдет 2 тур выборов ректора Харьковского национального университета имени Каразина.

© Коллаж ZN.UA

26 мая 2021 года в ХНУ имени В. Н. Каразина состоялись выборы ректора университета.

Общее число избирателей составляет 2490 человек. В первом туре в день голосования явка составила 2141 избиратель. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на протокол избирательной комиссии от 26.05.2021 года

После подсчета голосов оказалось, что 13 бюллетеней были испорчены, 47 человек решили не отдавать свои голоса кандидатам.

Таким образом сложились такие результаты:

Татьяна Кагановская, декан юридического факультета получила 991 голос

Игорь Гирка, декан физико-технического факультета-710 голосов

Сергей Шульга, декан радиофизического факультета набрал 227 голосов

Руслан Вовк, декан физического факультета всего 153 гососа.

По результатам выборов ректора ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов. Во второй тур выходят два кандидата, Игорь Гирка и Наталья Кагановская.

Второй тур состоится 2 июня 2021 года. Наталья Кагановская лидирует, второй претендент вышедший во второй тур уступать место ректора не собирается, поэтому в рамкам предвыборной компании Игорь Гирка предложил Наталье Кагановской провести открытые дебаты, оппонент приняла предложение.

Несмотря на преимущество голосов у Натальи Кагановской, интрига сохраняется. Оба претендента на кресло ректора активно ведут предвыборную компанию и резко высказываются о предвыборных программах друг друга в социальных сетях.

Напоминаем, что Виль Бакиров, который руководил ХНУ более 20 лет решил уйти в отставку раньше окончания срока. С 1805 года избрание ректоров проводилось 29 раз.

Стоит отметить что университет имени Каразина является одним из старейших университетов Восточной Европы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о том ХНУ им. Каразина вошел в мировой рейтинг лучших университетов по отраслям знаний.