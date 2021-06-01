01.06.2021 12:26

Утренний пожар в Харькове начался с кухни: спасатели эвакуировали 51-летнего хозяина (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.

Около половины седьмого утра 1 июня жителей улицы Ощепкова в Немышлянском районе разбудил вой пожарных сирен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В квартире на первом этаже пятиэтажки по адресу Ощепкова, 13 возник пожар на кухне.

Горела отделка стен, газовый шланг печи и домашние вещи.

Площадь пожара составила около 2 кв.м.





На вызов прибыли две пожарных автоцистерны с сотрудниками ГСЧС 11-й части.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.



Огнеборцы в течение 10 минут локализовали пожар, а в 6:39 ликвидировали его.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, 30 мая в Краснокутске, пытаясь самостоятельно потушить хозпостройку на территории частного домовладения, получил ожоги 44-летний хозяин домовладения. Пострадавшего госпитализировали в Краснокутскую ЦРБ.