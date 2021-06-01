Причина возникновения пожара устанавливается.
Около половины седьмого утра 1 июня жителей улицы Ощепкова в Немышлянском районе разбудил вой пожарных сирен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В квартире на первом этаже пятиэтажки по адресу Ощепкова, 13 возник пожар на кухне.
Горела отделка стен, газовый шланг печи и домашние вещи.
Площадь пожара составила около 2 кв.м.
На вызов прибыли две пожарных автоцистерны с сотрудниками ГСЧС 11-й части.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.
Огнеборцы в течение 10 минут локализовали пожар, а в 6:39 ликвидировали его.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
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