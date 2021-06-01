01.06.2021 12:56

Море, не выходя из дома: в курортном Приморске запустили новую веб-камеру с видом на лиман и море

В Приморске появилась новая онлайн веб-камеру, которая в режиме реального времени транслирует панорамный вид на лиман и море.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на со ссылкой на Azov.UA. Благодаря трансляции каждый желающий сможет увидеть участок побережья с капитальным мостиком через лиман и насладиться красивым морским пейзажем курорта прямо из своего дома.

В объектив камеры попадают не только лиман, пляжная полоса и море, но и один из корпусов комплекса «Grand Family» и частично его территория с парковой зоной и скамейками для отдыха, расположенные на западе курортной зоны Приморска неподалеку от начала Обиточной косы.

Данная камера работает в круглосуточном режиме с передачей звука. Виды с камеры можно посмотреть по ссылке

Как известно, особенность побережья в Приморске – в цепочке мелководных лиманов, которые отделяют пляжи от отелей и пансионатов на первой линии на большинстве участков, за исключением крайних западных и восточных районов. Так, неподалеку от комплекса начинается участок побережья без лимана.

В основном проход через лиманы осуществляется по пешеходным деревянным мостикам, и только в редких случаях сооружены капитальные бетонные проходы, такие, как показан в рамках трансляции. Например, подобный проход можно встретить в районе центрального пляжа.

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