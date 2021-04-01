01.04.2021 16:54

Топ-7 стран, куда можно поехать на майские

Длинные каникулы - хорошая возможность отправиться куда подальше. Аналитики одного из сервисов поиска авиабилетов назвали самые популярные направления среди украинских путешественников. В тройку лидеров вошли Турция, Грузия и Черногория.

Рассказываем, куда можно улететь на майские и что для этого придется сделать.



Турция



Турция - любимая здравница украинцев, хотя местные достопримечательности заслуживают не меньшего внимания, чем богатый шведский стол, массаж и хамам. Погода в мае - то, что доктор прописал. На курортах до +27, в Стамбуле обещают комфортные +23.



Чтобы попасть в страну, нужно иметь отрицательный тест на COVID-19. Плюс за 72 часа до прилета понадобится заполнить онлайн-форму. Затем бланк необходимо распечатать или загрузить на телефон, чтобы показать его сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.



В начале мая стоимость авиабилетов в обе стороны на прямой рейс Киев - Стамбул от 4739 гривен.



Грузия



Пляжный сезон начнется только в июне: средняя температура воздуха на майские +21, и вечером обычно холодает на пару-тройку градусов. Поэтому стоит взять с собой легкую куртку. И майские каникулы - отличное время для осмотра достопримечательностей, гастрономических туров и просто городских прогулок.



Попасть в страну несложно: нужно оказать негативное ПЦР-тест на английском языке. Правда, придется сделать еще один тест на третий день пребывания и быть готовым к тому, что с 9 вечера до 5 утра в стране комендантский час. Хотя есть надежда, что в мае ситуация станет приятнее.



Стоимость авиабилетов в обе стороны на прямой рейс Киев - Тбилиси от 4782 гривен.



Черногория



Ценителей пляжного отдыха придется купаться в освежающей воде +19 градусов, а вот гулять и принимать солнечные ванны будет комфортно - в мае температура воздуха достигает +24.



Черногория открыта для тех, кто имеет на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до поездки, или справку о наличии антител IgG не старше 30 дней.



Стоимость авиабилетов в обе стороны на прямой рейс Киев - Тиват от 5478 гривен.



Дубай, ОАЭ



Горячие Эмираты обещают туристам на майские +36 градусов. Море теплое, чистое и очень спокойное - то что надо для семейного пляжного отдыха.



В Дубае карантина нет. По прибытии нужно предъявить распечатанный тест ПЦР, который был проведен не ранее, чем за 72 часа до поездки. Понадобится также страховой полис и установлено на телефон приложение для отслеживания контактов с больными коронавирус. Плюс повторный ПЦР-тест после прилета.



Стоимость авиабилетов в обе стороны на рейс Киев - Дубай от 7775 гривен (одна пересадка).



Албания



Албания привлекает туристов не только пляжами, озерами и хвойными лесами, но и низкими ценами. Погода в мае солнечная, температура воздуха в среднем +23, но купаться рискуют только любители освежиться - море прогревается максимум до +18. А для поездок по стране и прогулок время прекрасен. Хорошо, что исторических памятников в Албании пруд пруди.



Никаких справок не нужно.



Стоимость авиабилетов в обе стороны на прямой рейс Киев - Тирана от 6373 гривен.



Мальдивы



На Мальдивы летят ради пейзажей с открыток и возможности искупаться в Индийском океане - температура воды в мае не опускается ниже +29. Сейчас туристам рекомендуется отдыхать в рамках одного острова-курорта. Перемещаться можно, если заранее забронировать несколько гостиниц на все время пребывания. Но каждый раз, чтобы покинуть очередной курорт, придется делать ПЦР-тест за свой счет.



На Мальдивах принимают туристов со справкой об отсутствии COVID-19. Тест должен быть проведен не ранее, чем за 96 часов до поездки. К тому же срок отсчитывается не от времени получения справки, а от даты забора материала. Справку необходимо перевести на английский язык.



За 24 часа до вылета также нужно заполнить Декларацию о состоянии здоровья, куда вносятся данные теста ПЦР. После этого получить QR-код, который попросят предъявить при прохождении паспортного контроля.



Стоимость авиабилетов в обе стороны на рейс Киев - Малое от 19426 гривен (одна пересадка).



Египет



Снорклинг, дайвинг, кайтсерфинг - неполный перечень развлечений, который обеспечивает туристам Египет. В мае море прогрето до +25, температура воздуха достигает +30. Однако находиться на улице вполне комфортно, потому что дует свежий ветер.



После прилета нужно лишь заполнить миграционную карту и предъявить отрицательный тест на коронавирус.



Стоимость авиабилетов в обе стороны на рейс Киев - Хургада от 8371 гривен (одна пересадка).