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11.08.2021  13:45   

Бесплатные услуги в украинских поездах, о которых вы не знали

Путешествуя на поездах по железным магистралям страны и за ее пределами, далеко не все знают о своих правах.

 
Бесплатные услуги "Укрзалізниці"
 
Корреспондент РЕДПОСТ решил узнать, какие права имеет пассажир, который купил билет на поезд "Укрзалізниці".
 
  • Если вы решили воспользоваться услугами железной дороги зимой, не бойтесь замерзнуть. Во всяком случае бесплатный кипяток вам должен предоставить проводник. Кроме этого дать стакан и ложку. Ну а если вы везете в летнюю жару скоропортящиеся товары, холодильник который находится в купе у проводника, всегда придет на помощь совершенно бесплатно.
  • Не стоит судорожно искать деньги в карманах, увидев табличку «WC». Имея билет, дающий право на проезд в поезде, данной услугой можно воспользоваться за «спасибо». Но стоит учесть, что сходить по нужде "даром" возможно только в день отправления вашего поезда.
  • В детстве все мы хотели летать, но, путешествуя в поезде на верхних полках, мы боимся испытать силу гравитации на себе. Переживания напрасны, ведь  верхние полки должны быть оборудованы специальными ремнями, которые исключают приземление на пол.
  • Любуясь видами из окна, либо слушая стук колес, мы можем крепко уснуть. И вот проводник будит нас с сообщением о скором прибытии к нужной станции. Совсем не обязательно хвататься за постельное белье и собирать его, пока горит спичка. Уборка вагона, в том числе и постельного белья, входит в стоимость проездного билета.
  • Если в туалете вагона закончились мыло и туалетная бумага, вы можете смело просить новые у проводника.
  • В случае если вы купили билет с заявленным кондиционером в купе, однако он не работает, вы имеете полное право перевода вас в вагон с исправным оборудованием, но при наличии свободных мест в нем.
  • Если вы решили изменить класс вагона, можете обратится в кассу и изменить тип вагона на высокую категорию (доплатив деньги) или получить розницу в случае желания ехать на более низком классе. 
  • Пропустили свою станцию? Не стоит огорчаться! Необходимо обратиться к начальнику поезда с билетом, он обязан составить акт о продлении действия билета и вы вернетесь бесплатно в указанный пункт назначения.
  •  Аптечка всегда должна быть у проводника. Первая доврачебная помощь должна быть предоставлена оперативно.
  • Вспомнили, что у вас по пути следования состава проживает друг и нужно его проведать, не доехав до конечной станции указанной в билете? На общение с другом имеется 10 дней. Вы можете совершить высадку на промежуточной станции, в течении часа подойти к дежурному по железнодорожной станции с билетом на которой должна появиться печать дежурного «Остановка срока действия билета», после чего можно продолжить поезду позже заменив свой билет на новый. 

Ранее РЕДПОСТ сообщал о новых возможностях добраться к морю.

Источник:   OBOZREVATEL
 Тэги:  путешествия, укрзалізниця
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