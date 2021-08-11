11.08.2021 13:45
Бесплатные услуги в украинских поездах, о которых вы не знали
Путешествуя на поездах по железным магистралям страны и за ее пределами, далеко не все знают о своих правах.
Корреспондент РЕДПОСТ
решил узнать, какие права имеет пассажир, который купил билет на поезд "Укрзалізниці".
-
Если вы решили воспользоваться услугами железной дороги зимой, не бойтесь замерзнуть. Во всяком случае бесплатный кипяток вам должен предоставить проводник. Кроме этого дать стакан и ложку. Ну а если вы везете в летнюю жару скоропортящиеся товары, холодильник который находится в купе у проводника, всегда придет на помощь совершенно бесплатно.
-
Не стоит судорожно искать деньги в карманах, увидев табличку «WC». Имея билет, дающий право на проезд в поезде, данной услугой можно воспользоваться за «спасибо». Но стоит учесть, что сходить по нужде "даром" возможно только в день отправления вашего поезда.
-
В детстве все мы хотели летать, но, путешествуя в поезде на верхних полках, мы боимся испытать силу гравитации на себе. Переживания напрасны, ведь верхние полки должны быть оборудованы специальными ремнями, которые исключают приземление на пол.
-
Любуясь видами из окна, либо слушая стук колес, мы можем крепко уснуть. И вот проводник будит нас с сообщением о скором прибытии к нужной станции. Совсем не обязательно хвататься за постельное белье и собирать его, пока горит спичка. Уборка вагона, в том числе и постельного белья, входит в стоимость проездного билета.
-
Если в туалете вагона закончились мыло и туалетная бумага, вы можете смело просить новые у проводника.
-
В случае если вы купили билет с заявленным кондиционером в купе, однако он не работает, вы имеете полное право перевода вас в вагон с исправным оборудованием, но при наличии свободных мест в нем.
-
Если вы решили изменить класс вагона, можете обратится в кассу и изменить тип вагона на высокую категорию (доплатив деньги) или получить розницу в случае желания ехать на более низком классе.
-
Пропустили свою станцию? Не стоит огорчаться! Необходимо обратиться к начальнику поезда с билетом, он обязан составить акт о продлении действия билета и вы вернетесь бесплатно в указанный пункт назначения.
-
Аптечка всегда должна быть у проводника. Первая доврачебная помощь должна быть предоставлена оперативно.
-
Вспомнили, что у вас по пути следования состава проживает друг и нужно его проведать, не доехав до конечной станции указанной в билете? На общение с другом имеется 10 дней. Вы можете совершить высадку на промежуточной станции, в течении часа подойти к дежурному по железнодорожной станции с билетом на которой должна появиться печать дежурного «Остановка срока действия билета», после чего можно продолжить поезду позже заменив свой билет на новый.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о новых возможностях добраться к морю.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости