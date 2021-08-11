11.08.2021 14:00

Самка бегемота и два крокодила празднуют новоселье в Харьковском зоопарке (фото, видео)

Бегемотиха и пара нильских крокодилов, представляющие экспозицию «Африканское сафари» в Харьковском зоопарке, получили новое жилье.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка. По словам зоологов, бегемотиха Степанида уже осваивает просторный летний вольер, который включает в себя песочное покрытие и большое озеро-бассейн. Водоем оснащен современными фильтрами, которые создают постоянную циркуляцию воды. Это очень важно для благополучия животного, которое большую часть времени проводит в воде.

«Бассейн оснащен электропастухами по периметру, которые создают своеобразный водный коридор и отделяют бегемота от посетителей. Такое решение поможет не только создать безопасные условия, но и оградить Степаниду от ненужных угощений со стороны посетителей», - рассказали в зоопарке.

Также новый экспозиционный вольер принял своих новых посетителей - пары нильских крокодилов Джемы и Сени. Рептилии уже успешно проходят адаптацию в новом жилье. В новом вольере есть все необходимое: бассейн с системой фильтрации, система подогрева воды. Одновременно с этим вольер оснащен инфракрасными лампами, под которыми рептилии очень любят греться.

Напомним, в Харьковском зоопарке идет к завершению реконструкция, в ходе которой были созданы различные зоны: «Королевство слонов», «Планета обезьян», «Дикая Австралия», «Тропа тигра» и др. Так, в новые вольеры уже переселились многие животные, в частности, бурые медведи, гривистые бараны и др.

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