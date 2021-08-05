05.08.2021 12:34 Евгений Клочко

Харьковский жираф Дёма отмечает свой первый день рождения

Животное два месяца назад привезли 10-месячным малышом из Одессы, сейчас Дёма обживается в новых апартаментах. В честь праздника Деме вручили корзину с разными фруктами.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ из Харьковского зоопарка. В Харьковском зоопарке, который будет открыт в День города, прошло первое торжественное мероприятия: день рождения жирафа Дёмы. На мероприятие пригласили и харьковских детей, которые принимали участие в конкурсе «Лучший рисунок домика Демы».

Стоит отметить, что самому младшему участнику 3 года, а самому старшему - 33. Победителям этого конкурса провели небольшую экскурсию по зоопарку и закончили ее у вольера именинника.

Детей и их родителей в зоопарке встретил Игорь Терехов, который провел для них специальную экскурсию по экспозиции «Африканская саванна», где живет жираф. «В Украине аналогов нашему Зоопарку точно нет, в Европе – может быть один-два.Все вольеры и условия содержания жителей Харьковского зоопарка прошли придирчивые проверки экспертов Европейской ассоциации зоопарков — мы получили самые высокие оценки», — рассказал руководитель города. Он напомнил, как долго город шел к реализации такого масштабного проекта, как тщательно продумывались идеи для обновленного зоопарка и выбирались интересные решения. «Я счастлив, что наш общий с Геннадием Адольфовичем замысел воплотился в жизнь —для меня это проект личной гордости. Помню, как по крупицам собирал идеи, искал интересные решения в разных странах, как мы подбирали коллекцию питомцев для нашего зоосада. Например, жирафник — это решение из немецкого Кельна, бегемотник — из Мюнхена. Это уникальная культурно-образовательная экосистема. Харьков станет участником глобальной программы по взаимодействию зоопарков планеты в сохранении редких и исчезающих видов. Я убежден, что уже в ближайшем будущем сюда будут приезжать люди со всей Украины, Европы, мира», — рассказал Игорь Терехов. Он также подчеркнул, что для всех обладателей «Карты харьковчанина» посещение городского зоосада будет бесплатным. Напомним, жирафа Дёму привезли в харьковский зоопарк 1 июня из Одесского биопарка.

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