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05.08.2021  12:56   

Тотальная распродажа: стало известно, сколько земли продано на Харьковщине

В Харьковской области спустя месяц после отмены моратория на продажу земли уже нотариально зарегистрировали 241 сделку купли-продажи земельных участков.

Рынок земли заработал на Харьковщине. Новости Харькова
Фото: Latifundist
 
Общая площадь сельхозземель, участвовавших в сделаках, составляет 905,4 га. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
 
С 1 июля отменен запрет на продажу земельных участков (паев). Теперь земельный пай имеют право приобрести физические лица-граждане Украины в размере не более 100 гектаров в "одни руки". Для юридических лиц рынок земли откроют с 2024 года, с возможностью получить в собственность до 10 тыс. гектаров.  
 
Всего по Украине зарегистрировано 4117 земельных сделок. Общая площадь купла-продажи - 7 814,4 га.
 
Стоит отметить, что Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, работает ли закон, по которому каждый украинец может получить в собственность 2 га земли.
 
Источник:   Минагрополитики
 Тэги:  рынок земли, харьков
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