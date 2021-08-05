05.08.2021 13:35 Евгений Клочко

В Харькове вымыли "Летящую Украину"

В преддверии августовских праздников в Харькове продолжают приводить в порядок городские памятники.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Коммунальщики очищают скульптурные композиции от грязи и налета от продуктов жизнедеятельности птиц.

Пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков сообщает, что бронзовые элементы статуи вначале промываются водой под высоким давлением, а затем гранитные части памятника очищают уже с помощью моющих средств.

К сожалению скейтеры, которые облюбовали данную локацию, для своих развлечений, намазывают постамент парафином, который очень тяжело отмыть, говорят на предприятии.

Стоит напомнить, что символы города - не являются местом для развлечений и занятий экстремальными видами спорта.

"Мы негативно относимся к тому, что молодежь использует памятники как спортивные снаряжения. В Харькове с каждым годом становится всё больше урбан-парков и спортивных площадок. Поэтому найти себе место для досуга достаточно просто", - подчеркивает Алексей Комяков.

Следующий в очереди на чистку - памятник Людмиле Гурченко, который расположен в сквере на улице Тринклера. Далее коммунальщики пойдут уже в районы и на окраины города. Стелы и монументы, которые находятся на балансе предприятия, будут очищены ко Дню города.

Напомним, 3 августа коммунальщики привели в порядок скульптурную композицию и памятник Тарасу Шевченко.

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