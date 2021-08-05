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05.08.2021  13:35   Евгений Клочко

В Харькове вымыли "Летящую Украину"

В преддверии августовских праздников в Харькове продолжают приводить в порядок городские памятники.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Коммунальщики очищают скульптурные композиции от грязи и налета от продуктов жизнедеятельности птиц. 
 
Пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков сообщает, что бронзовые элементы статуи вначале промываются водой под высоким давлением, а затем гранитные части памятника очищают уже с помощью моющих средств. 
 
К сожалению скейтеры, которые облюбовали данную локацию, для своих развлечений, намазывают постамент парафином, который очень тяжело отмыть, говорят на предприятии.
 
Стоит напомнить, что символы города - не являются местом для развлечений и занятий экстремальными видами спорта.
 
"Мы негативно относимся к тому, что молодежь использует памятники как спортивные снаряжения. В Харькове с каждым годом становится всё больше урбан-парков и спортивных площадок. Поэтому найти себе место для досуга достаточно просто", - подчеркивает Алексей Комяков.
 
Следующий в очереди на чистку - памятник Людмиле Гурченко, который расположен в сквере на улице Тринклера. Далее коммунальщики пойдут уже в районы и на окраины города. Стелы и монументы, которые находятся на балансе предприятия, будут очищены ко Дню города.
 
Напомним, 3 августа коммунальщики привели в порядок скульптурную композицию и памятник Тарасу Шевченко.
 
 

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Тэги:  памятник независимости, харьков
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