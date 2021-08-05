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05.08.2021  14:15   Евгений Клочко

В Харькове с помощью QR-кода начали оформлять субсидии

QR-код стал на вооружение управления соцзащиты населения Харьковского городского совета.

Субсидии в Харькове оформляют с помощью QR-кода. Новости Харькова
 
Об этом собощает корреспондент РЕДПОСТ. Управление социальной защиты населения администраций районов Харькова и их прозрачные офисы присоединились к электронной услуге Дія. Оформление льгот, субсидий – всего около 70 услуг в управлении соцзащиты требуют подачи множества документов. Теперь стопку бумаг можно заменить электронной папкой в мобильном приложении Дія.
 
Благодаря внедрению QR-кодов, копии документов попадут в базу данных управления моментально. Однако, пользоваться услугой ДІЯ.QR-код для предоставления копий документов смогут только владельцы ID паспортов и биометрических загранпаспортов.
 
 
Безопасно, быстро, бесплатно – это основные преимущества передачи документов через приложение Дія, говорят в департаменте цифровой трансформации Харьковского горсовета. Процедура очень простая: 
  1. Сканируем QR-код при помощи сканера телефона 
  2. Подтверждаем передачу копий цифровых документов в приложении Дія и отсылаем их на электронный адрес учреждения. 
В горсовете говорят, что постепенно QR-коды будут внедрены и в других госучреждениях.
 
Напомним, чтобы получить субсидию, харьковчанам не нужно будет обращаться в Управление труда и социальной защиты. Пересчет сделают автоматически.
 
Тэги:  субсидии, харьков
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