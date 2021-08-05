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05.08.2021  14:29   

Забег в аэропорту Харькова: началась регистрация участников

Приближается ставшее традиционным спортивное мероприятие Харькова.


sportevent.com.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Kharkiv Airport Run 2021, началась регистрация участников забега в Харьковском международном аэропорту, котрую можно пройти здесь
 
Забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта, расположенного по улице Ромашкина, 1, состоится 12 сентября 2021 года.
 
В этот день сперва, в 14:00, пройдет пятикилометровый корпоративный забег.
 
Затем (в 15:00) выйдут на старт бегуны на дистанции в 10 км и 5 км.

Напомним, ранее мы писали о первом забеге в аэропорту Харькова. 

Источник:   Сайт Kharkiv Airport Run 2021
 Тэги:  забег, в аэропорт, харьков, регистрация, бег, спорт
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