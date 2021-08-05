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05.08.2021  15:17   

Девушка спасла парня от похищения: в Харькове будут судить трех налетчиков (фото, видео)

В Харькове ждут суда трое мужчин, напавших на молодого человека.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, направлен в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, обвиняемых в незаконном похищении человека.
 
По информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Сотника, расследование установило, что вечером 5 июля 2021 года трое мужчин приехали в один из гаражных кооперативов Харькова в Индустриальном районе, чтобы заставить 21-летнего парня вернуть долг в сумме 15 000 грн, который он занял у одного из фигурантов дела.
 
Мужчины знали, что в указанном гаражном кооперативе у пострадавшего есть гараж, в котором он работает и заканчивает работу поздно вечером.
 
Увидев у гаража парня со своей девушкой, мужчины схватили его и начали сильно избивать. После этого мужчины втолкнули потерпевшего в автомобиль «Daewoo Sens», принадлежавших одному из нападавших.
 
Однако похитителям помешали покинуть территорию гаражного кооператива свидетели, которые на крики девушки потерпевшего перегородили своим автомобилем выезд.
 
Нападавшим светит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали об инсценированном похищении.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  избиение, похищение, харьков, нападение, налет
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