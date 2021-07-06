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06.07.2021  20:34   

Инсценировала свое похищение: информация полиции об афере в Харькове (фото)

Полицейские Харькова задержали женщину, которая инсценировала свое похищение

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 27 июня 2021 года в дежурную часть Харьковского райуправления полиции №3 с заявлением об исчезновении 22-летней женщины обратилась ее подруга. Она отметила, что приятельница перестала отвечать на телефонные звонки и отсутствует по месту своего проживания. 
 
28 июня по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «исчезновения лица без вести». 
 
1 июля следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
 
Во время проведения расследования правоохранители проверяли все возможные версии данного преступления. Одна из них - инсценировка похищения с целью получения денежного вознаграждения, которая в дальнейшем стала основной, поскольку парню похищении девушки начали поступать сообщения с требованием передать денежные средства. В качестве выкупа преступники требовали криптовалюта.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение "разыскиваемой" и ее 29-летнего подельника. Они скрывались во Львовской области. 
 
2 июля полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
Им светит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
3 июля подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 3 миллиона гривен.
 
 
Напомним, ранее мы писали о провале аферы чиновницы под Харьковом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, похищение
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