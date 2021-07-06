Каким будет Ивана Купала в Харькове: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 7 июля

Небо будет покрыто облаками, хотя затяжных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью по области возможен дождь.
Погоду в Харькове будет определять южная периферия малоподвижного антициклона с центром над Европейской территорией России, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитные бури не потревожат жителей планеты Земля. В течение суток будут замечены небольшие возмущения геомагнитного поля, но вероятность плохого самочувствия из-за влияния солнечной активности довольно мала.
Народные приметы. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.
Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Небо будет покрыто облаками, хотя затяжных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью по области возможен дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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