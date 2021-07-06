06.07.2021 16:07

Каким будет Ивана Купала в Харькове: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 7 июля

Небо будет покрыто облаками, хотя затяжных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью по области возможен дождь.





Погоду в Харькове будет определять южная периферия малоподвижного антициклона с центром над Европейской территорией России, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитные бури не потревожат жителей планеты Земля. В течение суток будут замечены небольшие возмущения геомагнитного поля, но вероятность плохого самочувствия из-за влияния солнечной активности довольно мала.



Народные приметы. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.