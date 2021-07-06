Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: в Харькове две машины столкнулись во дворе (фото)
06.07.2021  19:59   

ДТП: в Харькове две машины столкнулись во дворе (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Во дворе на ХТЗ две легковушки помяли друг друга

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие.

На Зубарева столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen и Opel. 

На этот раз автопоцелуй произошел не на оживленной магистрали, а на внутриквартальной дороге.

Что произошло точно неизвестно. Вероятнее всего, кто-то из водителей, не чувствуя габариты своей машины, не вписался в дорогу.

Подробностей аварии пока нет.

ДТП Харьков: Во дворе на ХТЗ две легковушки помяли друг друга

Напомним, ранее мы писали об аварии микроавтобуса, попавшего в аварию на внутриквартальной дороге на Ньютона.  

       

Тэги:  дтп, аварии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 Криминал и происшествия Тройное ДТП: под Канатной дорогой столкнулись Volkswagen, Hyundai и ЗАЗ (видео, фото) 05.07 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове лодка врезалась в машину (видео) 05.07 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: В Харькове мотоциклист упал под колеса грузовика (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 