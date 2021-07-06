06.07.2021 19:59

ДТП: в Харькове две машины столкнулись во дворе (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие.

На Зубарева столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen и Opel.

На этот раз автопоцелуй произошел не на оживленной магистрали, а на внутриквартальной дороге.

Что произошло точно неизвестно. Вероятнее всего, кто-то из водителей, не чувствуя габариты своей машины, не вписался в дорогу.

Подробностей аварии пока нет.

Напомним, ранее мы писали об аварии микроавтобуса, попавшего в аварию на внутриквартальной дороге на Ньютона.