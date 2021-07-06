ДТП: в Харькове две машины столкнулись во дворе (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие.
На Зубарева столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen и Opel.
На этот раз автопоцелуй произошел не на оживленной магистрали, а на внутриквартальной дороге.
Что произошло точно неизвестно. Вероятнее всего, кто-то из водителей, не чувствуя габариты своей машины, не вписался в дорогу.
Подробностей аварии пока нет.
Напомним, ранее мы писали об аварии микроавтобуса, попавшего в аварию на внутриквартальной дороге на Ньютона.
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Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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