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06.07.2021  19:19   

В Харькове пройдет лекция Александра Шила «Мистерия портрета»

Шестая лекция по искусствоведению состоится в галерее «Искусство Слобожанщины» в Харькове.

В Харькове пройдет лекция Александра Шила «Мистерия портрета». Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, шестая лекция из нового цикла по искусствоведению «Мистерия портрета» состоится 8 июля в 17:00.
 
Этот цикл лекций посвящен формированию образа, воплощаемого в портрете, теме портретного сходства, как и за счет каких механизмов культуры портретный образ транслируется во времени, каковы специфические средства моделирования портретного образа.
 
Адрес галереи: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
 
Справка. Лектор - художник, доктор искусствоведения, профессор Александр Шило. Проблематика, которой посвящен цикл лекций, освещена в его монографиях: «К методологии портрета» (Харьков: 2007); «Пушкин: образ и самообраз поэта в русской культуре первой трети 19 века» (Харьков: 2002) «Пушкин: опыты и проблемы иконографии» (Харьков: 2009) «Автопортретный цикл Т. Г. Шевченко и жанр автопортрета в культуре романтизма» (Харьков: 2003) - все в соавторстве с М. В. Пановой; «Канон и пластическое мышление в искусстве средних веков» (Харьков: 2006).
 
Напомним, ранее мы сообщали о лекции Михаила Красикова, посвященной теме диссидентства.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  лекция, художник, харьков, галерея, шило
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