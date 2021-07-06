06.07.2021 19:19

В Харькове пройдет лекция Александра Шила «Мистерия портрета»

Шестая лекция по искусствоведению состоится в галерее «Искусство Слобожанщины» в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , шестая лекция из нового цикла по искусствоведению «Мистерия портрета» состоится 8 июля в 17:00.

Этот цикл лекций посвящен формированию образа, воплощаемого в портрете, теме портретного сходства, как и за счет каких механизмов культуры портретный образ транслируется во времени, каковы специфические средства моделирования портретного образа.

Адрес галереи: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Лектор - художник, доктор искусствоведения, профессор Александр Шило. Проблематика, которой посвящен цикл лекций, освещена в его монографиях: «К методологии портрета» (Харьков: 2007); «Пушкин: образ и самообраз поэта в русской культуре первой трети 19 века» (Харьков: 2002) «Пушкин: опыты и проблемы иконографии» (Харьков: 2009) «Автопортретный цикл Т. Г. Шевченко и жанр автопортрета в культуре романтизма» (Харьков: 2003) - все в соавторстве с М. В. Пановой; «Канон и пластическое мышление в искусстве средних веков» (Харьков: 2006).