15.07.2021 17:22 Евгений Клочко

Кому в Харькове придется повторно сдать документы на субсидию

Чтобы получить субсидию, харьковчанам не нужно будет обращаться в Управление труда и социальной защиты. Пересчет сделают автоматически.



Кому в Харькове придется повторно сдать документы на субсидию



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины. Однако некоторым гражданам все же придется повторно подать документы.

По словам директора Департамента социальной политики Ларисы Болговой, документы придется повторно подать тем гражданам, которые получали субсидию по безналу, а также тем, у кого состав семьи не соответствует зарегистрированном членам семьи, то есть отсутствуют какие-то члены семьи. Этим гражданам следует обратиться дополнительно и предоставить заявление и декларацию.

После подачи заявления проводится верификация гражданина: направляются запросы в фискальную службу, пенсионный фонд и т.д. Если в декларации не обнаружат нарушений, то субсидию назначат автоматически.

Сейчас в Харькове больше 58 000 домохозяйств, получающих льготы на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в профильном департаменте. Более 1000 домохозяйств субсидию не получат из-за нарушений.

"Проверялись вклады граждан, которые не должны превышать 100 000 гривен. Какие товары приобретались более чем на 50 000 гривен. Также проверялись транспортные средства. То есть все те моменты, которые перечислены в постановлении, которые могут помешать сегодня получать субсидию", - отметила Лариса Болгова

Гражданам необходимо обратиться с заявлением о назначении субсидии до 30 сентября, льготу начислять начиная с 1 мая текущего года. Документы можно подать на сайте Минсоцполитики, направить по почте или обратиться лично в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации.

Напомним, с 1 мая 2021 года вступили новые правила получения субсидий. Заявки можно будет направить в течение следующих 5 месяцев, в частности, онлайн или по почте.