15.05.2021 18:51

Смогут ли харьковчане получить субсидию, если есть депозит в банке: комментарий Кабмина

Правительство планирует увеличить сумму депозита, при наличии которой украинцы могут претендовать на получение субсидии.

Субсидия может быть выделена украинцам, имеющим в банке депозит на сумму до 100 тысяч гривен, сообщает «РЕДПОСТ» со ссылкой на министра социальной политики Марина Лазебная.



Министр анонсировала новые критерии относительно имущества и депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.



«Была одна машина, стало две, было одно жилое помещение, стало – наличие двух, и третий – депозит. Это история, требующая анализа. Поскольку депозит 56 000 грн может быть даже у пенсионерки, которая там себе откладывала», – заявила она.



Министр заверила, что сумму депозита, при которой назначают субсидию, скоро подымут с 56 тысяч гривен до ста.



По ее словам, после верификации в субсидии может быть отказано примерно 3% домохозяйств по другим критериям, не связанными с наличием депозитов.