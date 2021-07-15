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15.07.2021  17:07   

Задержание насильника: информация полиции Харькова (фото)

Полиция Харькова задержала мужчину, который изнасиловал пенсионерку.

Полиция Харькова сообщила о задержании насильника. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 7 июля 2021 года в 19:34 в дежурную часть отделения полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2 поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Бобровка неизвестный изнасиловал женщину 1942 года.
 
На поиски был поднят весь личный состав полиции Харьковщины и общественность. В итоге 15 июля 2021 года полции удалось задержать правонарушителя в поселке Липцы.
 
Им оказался 24-летний житель села Циркуны, рецидивист, мошенник и граьитель. В 2020 году был судим за нанесение легких телесных повреждений. Кроме того, человек злоупотребляет наркотиками.
 
 
Следователем проводится досудебное расследование по делу об изнасиловании. Правонарушителю светит 3 до 5 лет за решеткой.
 
Мужчина признался в совершении преступления, в настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
Напомним, ранее мы сообщали, что под Харьковом разыскивают насильника.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  насильник, задержание, харьков, пенсионерка, изнасилование, нападение, покушение
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