15.07.2021 17:07

Задержание насильника: информация полиции Харькова (фото)

Полиция Харькова задержала мужчину, который изнасиловал пенсионерку.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 7 июля 2021 года в 19:34 в дежурную часть отделения полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2 поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Бобровка неизвестный изнасиловал женщину 1942 года.

На поиски был поднят весь личный состав полиции Харьковщины и общественность. В итоге 15 июля 2021 года полции удалось задержать правонарушителя в поселке Липцы.

Им оказался 24-летний житель села Циркуны, рецидивист, мошенник и граьитель. В 2020 году был судим за нанесение легких телесных повреждений. Кроме того, человек злоупотребляет наркотиками.

Следователем проводится досудебное расследование по делу об изнасиловании. Правонарушителю светит 3 до 5 лет за решеткой.

Мужчина признался в совершении преступления, в настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.