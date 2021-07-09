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09.07.2021  19:18   

Внимание, розыск: под Харьковом ищут насильника (фото)

Неизвестный под Харьковом напал на женщину.


hk.npu.gov.ua
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции,  правоохранители Харьковского райуправления полиции № 2 разыскивают неизвестного, 7 июля 2021 года напавшего в поле подсолнухов вблизи села Бобровка Харьковского района на пожилую женщину, пытаясь ее изнасиловать.
 
Полиция открыла уголовное дело об  изнасиловании.
 
Приметы нападавшего: рост 160-170 см, около 20-25 лет, худощавого телосложения, темные волосы, загорелый.
 
Был одет в темную футболку, джинсовые шорты светло-синего цвета, белые кроссовки.
 
Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: (057) 74-71-202 - дежурная часть; +380976582043 - Мережко Александру Владимировичу.
 
 
Напомним, мы писалии ранее, что в Харькове ввели план-перехват "Сирена" из-за побега гражданина Турции из здания Апелляционного суда.
Тэги:  изнасилование, розыск, харьков
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