09.07.2021 19:18
Внимание, розыск: под Харьковом ищут насильника (фото)
Неизвестный под Харьковом напал на женщину.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, правоохранители Харьковского райуправления полиции № 2 разыскивают неизвестного, 7 июля 2021 года напавшего в поле подсолнухов вблизи села Бобровка Харьковского района на пожилую женщину, пытаясь ее изнасиловать.
Полиция открыла уголовное дело об изнасиловании.
Приметы нападавшего: рост 160-170 см, около 20-25 лет, худощавого телосложения, темные волосы, загорелый.
Был одет в темную футболку, джинсовые шорты светло-синего цвета, белые кроссовки.
Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: (057) 74-71-202 - дежурная часть; +380976582043 - Мережко Александру Владимировичу.
Напомним, мы писалии ранее, что в Харькове ввели план-перехват
"Сирена" из-за побега гражданина Турции из здания Апелляционного суда.
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