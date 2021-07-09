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09.07.2021  18:19   

Застрял на трубе: в Харькове спасали незадачливого парня (фото)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове спасали не самого удачливого персонажа со стены здания.

Кем был этот персонаж - вором, находящимся под воздействием препаратов, хулиганом или горе-любовником, это будут выяснять.

Дело в том, что сегодня, 9 июня 20201 года, на Алексеевке парень решил лезть по газовой трубе между этажами.

В итоге этого путешествия молодой человек застрял ногой.

На помощь ему пришли полиция и пожарные, снявшие с трубы харьковчанина.

Напомним, мы ранее писали, что пожарные спасли застрявшего ребенка.

Тэги:  застрял, спасение, харьков
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