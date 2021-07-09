Застрял на трубе: в Харькове спасали незадачливого парня (фото)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове спасали не самого удачливого персонажа со стены здания.
Кем был этот персонаж - вором, находящимся под воздействием препаратов, хулиганом или горе-любовником, это будут выяснять.
Дело в том, что сегодня, 9 июня 20201 года, на Алексеевке парень решил лезть по газовой трубе между этажами.
В итоге этого путешествия молодой человек застрял ногой.
На помощь ему пришли полиция и пожарные, снявшие с трубы харьковчанина.
Напомним, мы ранее писали, что пожарные спасли застрявшего ребенка.
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Интересы могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Собрав все силы в кулак, сосредоточьтесь на решении самой важной задачи.
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