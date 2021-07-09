09.07.2021 13:13

Пожарные с бутылкой масла спасли 4-летнего ребенка (видео, фото)

У мальчика нога застряла между конструкциями детской горки.

Инцидент произошел на детской площадке по улице Архитекторов, 26 в Шевченковском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Утром 8 июля 4-летний ребенок катался на детской горке, и у самой земли его нога попала в щель между полотном и трубой бокового ограждения.

Ни сам мальчик, ни находящиеся на площадке взрослые не смогли освободить ногу из конструкции, поэтому вызвали службу спасения.

Сотрудники службы спасения успокоили мальчика и немедленно приступили к операции по спасению. Технических спецсредств вроде гидравлических ножниц не понадобилось. Спасатели использовали обычное растительное масло, которым смазали ногу ребенка и кострукцию горки, после чего легко вынули ногу «капкана». Вся операция по спасению заняла около 2 минут.

Поверхностный осмотр показал, что серьезных трамв мальчик не получил.

Напомним, в Чугуеве спасатели с помощью автолестницы сняли с шестиметровой липы подростка, который залез за мячом на дерево, но спуститься не смог, потому что испугался высоты.