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09.07.2021  14:25   

Троллебус №11 ходит другим маршрутом

Троллейбусы по маршруту №11 временно изменят направление движения.

Троллейбусы №11 временно изменят направление движения.

С 10.00 до 18.00 9 июля запрещается движение троллейбусов по ул. Любви Малой и ул. Плановой, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Запрет связан с необходимостью выполнения КП «Харьковводоканал» аварийных работ на водопроводной магистрали на проезжей части ул. Большая Гончаровская - пер. Симферопольский.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

ЖК «пр. Дзюбы »- пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любви Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ЖК «Новый Быт».

Напомним, из-за монтажа Зоологического моста на Клочковском спуске с 8.00 9 июля по 8.00 16 июля изменится движение пассажирского транспорта.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
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