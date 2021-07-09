Троллебус №11 ходит другим маршрутом

Троллейбусы по маршруту №11 временно изменят направление движения.
С 10.00 до 18.00 9 июля запрещается движение троллейбусов по ул. Любви Малой и ул. Плановой, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Запрет связан с необходимостью выполнения КП «Харьковводоканал» аварийных работ на водопроводной магистрали на проезжей части ул. Большая Гончаровская - пер. Симферопольский.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
ЖК «пр. Дзюбы »- пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любви Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ЖК «Новый Быт».
Напомним, из-за монтажа Зоологического моста на Клочковском спуске с 8.00 9 июля по 8.00 16 июля изменится движение пассажирского транспорта.
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