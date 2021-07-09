09.07.2021 14:40 Евгений Клочко

В Бердянске в море утонул харьковчанин

Трагедия произошла 8 июля на пляже одной из баз отдыха Бердянска.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области.

По словам спасателей, к ним обратилась женщина и сообщила, что ее муж пошел купаться в море и исчез из виду.

На место прибыли спасатели ГСЧС, водолазы и медики. В ходе поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег. Погибшим оказался 31-летний житель города Харьков.

Тело утопленника передали для проведения судмедэкспертизы.

На следующий день, 9 июля еще одно событие с харьковчанами произошло в районе пляжа «Центральный» в Бердянске. Мужчину и двух детей на надувном матрасе отнесло в открытое море. Водолазы добрались до пострадавших и доставили их на берег. Медпомощь 55-летнему мужчине и двум детям 6 и 5 лет не понадобилась.

Напомним, 15 июня, в пруду в селе Слобожанское Красноградского района утонул шестилетний мальчик.