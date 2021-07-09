09.07.2021 15:19

Чуть не убил ломом и сжег дом: под Харьковом осужден дебошир (фото)

Под Харьковом бывший муж преследовал женщину.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Балаклейский районный суд, при поддержке обвинения Изюмской окружной прокуратурой, признал виновным 45-летнего мужчину в нанесении травм женщине и поджоге дома.

Начальник управления поддержания публичного обвинения в суде Харьковской областной прокуратуры Татьяна Сотникова учтнила, что разведенный с женщиной мужчина продолжал ее преследовать.

Так, у же 5 апреля 2020 года мужчина затеял с женщиной ссору, разбил окна в доме, попытался сжечь 2 мопеда и газовый баллон, а затем чудом не убил бывшую, бросив металлический лом. Обошлось - женщина получила легкие телесные повреждения.

На следующий день около 15:00 пьяный дебошир вернулся в ее двор и поджег дом, который сгорел до тла.

В тот же вечер злоумышленник был задержан правоохранителями.

Мужчина отрицал свою причастность к преступлению, однако в ходе судебного разбирательства его вина была доказана полностью.

Приговором Балаклейского районного суда Харьковской области от 16.06.2021 мужа признан виновным по ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 194 УК Украины и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.

Напомним, что ранее мы сообщали о мужчине, который с коктейлем Молотова пошел на разборки с бывшей возлюбленной.