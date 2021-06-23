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23.06.2021  09:35   

Под Харьковом спасатели сняли с дерева подростка (ФОТО)

Парень полез на липу за мячом и оцепенел.

Под Харьковом спасателей ГСЧС вызвали, чтобы снять с дерева подростка Под Харьковом спасателей ГСЧС вызвали, чтобы снять с дерева подростка

Под Харьковом спасатели с помощью автолестницы снимали с шестиметровой липы подростка, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел в городском парке Чугуева, на улице Карбышева. Во время игры в мяч тот залетел в крону росшей рядом липы.

13-летний парень залез за мячом на дерево, но спуститься не смог, потому что испугался высоты. Подросток позвонил в службу 101.

Когда спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место вызова, подросток все еще находился на дереве на высоте около 6 метров над землей.

Чрезвычайники развернули выдвижную пожарную лестницу, по которой парень под контролем бойцов ГСЧС смог благополучно спуститься вниз.

Ранее в Лозовой спасатели помогли медикам освободить мужчину, который напоролся на металлический провод.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
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