23.06.2021 09:35

Под Харьковом спасатели сняли с дерева подростка (ФОТО)

Парень полез на липу за мячом и оцепенел.

Под Харьковом спасатели с помощью автолестницы снимали с шестиметровой липы подростка, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел в городском парке Чугуева, на улице Карбышева. Во время игры в мяч тот залетел в крону росшей рядом липы.

13-летний парень залез за мячом на дерево, но спуститься не смог, потому что испугался высоты. Подросток позвонил в службу 101.

Когда спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место вызова, подросток все еще находился на дереве на высоте около 6 метров над землей.

Чрезвычайники развернули выдвижную пожарную лестницу, по которой парень под контролем бойцов ГСЧС смог благополучно спуститься вниз.

Ранее в Лозовой спасатели помогли медикам освободить мужчину, который напоролся на металлический провод.