ДТП перед турбиной: в Харькове столкнулись микроавтобус и легковушка (Обновлено, ВИДЕО)

Водители сообщают о пробке на Московском проспекте.
Утром 23 июня на Московском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Напротив памятника турбине столкнулись легковой автомобиль ВАЗ 21099 и микроавтобус Ford Tranzit.
По словам очевидцев, авария создала пробку в районе завода «Турбоатом».
В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, в аварии на перекрестке пр. Московского, 138 и ул. Плехановской никто не пострадал.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила проезда перекресток (п.16.11 и п. 2.3.б ПДД Украины), в резальтате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
Напомним, днем 22 июня на площади Защитников Украины, на повороте в районе улицы Броненосца «Потемкин» в сторону Конного рынка столкнулись фура и легковой автомобиль Mitsubishi Grandis.
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