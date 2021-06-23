23.06.2021 09:58

ДТП перед турбиной: в Харькове столкнулись микроавтобус и легковушка (Обновлено, ВИДЕО)

Водители сообщают о пробке на Московском проспекте.



// Telegram

Утром 23 июня на Московском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Напротив памятника турбине столкнулись легковой автомобиль ВАЗ 21099 и микроавтобус Ford Tranzit.

По словам очевидцев, авария создала пробку в районе завода «Турбоатом».

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, в аварии на перекрестке пр. Московского, 138 и ул. Плехановской никто не пострадал.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила проезда перекресток (п.16.11 и п. 2.3.б ПДД Украины), в резальтате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Напомним, днем 22 июня на площади Защитников Украины, на повороте в районе улицы Броненосца «Потемкин» в сторону Конного рынка столкнулись фура и легковой автомобиль Mitsubishi Grandis.