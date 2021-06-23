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23.06.2021  10:18   

Как в Харькове кронируют деревья (ВИДЕО)

По улице Благовещенской в поле зрения городских озеленителей попали несколько объектов. 13 деревьев в ближайшие дни придется кронировать, а некоторое убрать совсем.

В Харькове продолжается санитарная обрезка деревьев. Новости Харькова
 
Эта процедура для них, по словам специалистов, является очень хорошей, а порой необходимой. Ну, во-первых, она их омолаживает и они становятся более зелеными уже на следующий год. А, во-вторых, эта процедура позволяет минимизировать или вообще свести на нет возможное травмирование горожан их сухим ветвями. Вы наверняка уже догадались, что все это о кронирование деревьев.
 
Коммунальщики отмечают, что по улице Благовещенской очень много старых деревьев, которым более 50 лет. Поэтому здесь производится снос аварийных сухих деревьев и санитарная обрезка сухих веток на деревьях.
 
За последнее время, говорят зеленстроевцы, в Холодногорском районе высажено более 400 деревьев. Среди них: липа малоцветущая, клен остролистный и шаровидный.

Тэги:  харьков, кронировка
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