23.06.2021 10:46

В Харькове за сутки зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом: статистика на 23 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом.



23 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 июня составляет 148 321 человек.



Из них:

3 494 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);

143 469 человек выздоровели (за сутки – 340 человек);

1 358 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 299 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

23 – жители Харьковского района (в том числе 23 харьковчанина);

3 – Чугуевского;

1 – Лозовского.



Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 5 человек.