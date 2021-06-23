В Харькове за сутки зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом: статистика на 23 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом.
23 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 июня составляет 148 321 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 5 человек.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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