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23.06.2021  10:46   

В Харькове за сутки зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом: статистика на 23 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом.

23 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 июня составляет 148 321 человек.

Из них:

  • 3 494 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 143 469 человек выздоровели (за сутки – 340 человек);
  • 1 358 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 299 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 23 – жители Харьковского района (в том числе 23 харьковчанина);
  • 3 – Чугуевского;
  • 1 – Лозовского.


Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 5 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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