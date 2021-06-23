23.06.2021 11:20

Пожароопасный период. На Харьковщине горят луга (ФОТО)

Пожар в природной экосистеме произошел 22 июня в селе Новоосиново, Купянского района.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Харьковской области. По словам пожарных на открытой территории площадью 800 квадратных метров горела сухая трава.

Менее чем за 2 часа спасатели ликвидировали огонь в экосистеме.

Всего же в течение суток спасатели Харьковщины потушили четыре подобных пожара в природных экосистемах.

С учетом постоянной чрезвычайной пожароопасности, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области призывает граждан не экспериментировать с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Также не быть равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь на открытой местности! Ведь потушить возгорание травы возле жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей.

Напомним, во время тушения сухостоя на территории 17-го городского кладбища, пожарные заметили в горящих кустах зайчонка. Спасатели оперативно извлекли его из огненной ловушки и отнесли в безопасное место в ближайшей лесополосе.