23.06.2021 11:20
Пожароопасный период. На Харьковщине горят луга (ФОТО)
Пожар в природной экосистеме произошел 22 июня в селе Новоосиново, Купянского района.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Харьковской области. По словам пожарных на открытой территории площадью 800 квадратных метров горела сухая трава.
Менее чем за 2 часа спасатели ликвидировали огонь в экосистеме.
Всего же в течение суток спасатели Харьковщины потушили четыре подобных пожара в природных экосистемах.
С учетом постоянной чрезвычайной пожароопасности, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области призывает граждан не экспериментировать с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Также не быть равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь на открытой местности! Ведь потушить возгорание травы возле жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей.
Напомним, во время тушения сухостоя
на территории 17-го городского кладбища, пожарные заметили в горящих кустах зайчонка. Спасатели оперативно извлекли его из огненной ловушки и отнесли в безопасное место в ближайшей лесополосе.
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