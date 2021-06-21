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21.06.2021  08:55   

Мужина упал лицом на металлический провод. Медики вызвали ГСЧС (ВИДЕО, ФОТО)

В Лозовой спасатели помогли медикам освободить мужчину, который напоролся на металлический провод.

Под Харьковом 71-летний мужчина упал и напоролся лицом на металлический провод

Медики скорой помощи обратились в службу спасения с просьбой срезать металлический провод, на который напоролся 71-летний мужчина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.

Инцидент произошел вечером 19 июня июня на ул. Мичурина, 13 в Лозовой. Мужчина шел по улице и упал на старый столб, который лежал на земле.

На столбе был намотан металлический провод, на торчащий конец которого мужчина напоролся лицом. Чтобы извлечь инородное тело из тела пострадавшего, провод нужно было срезать. Для этого и вызвали спасателей.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС с помощью специального электроинструмента срезали провод. Далее за работу взялись медики и оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в мае 2021 года спасатели 43-й части ГСЧС деблокировали из автомобиля водителя, которому зажало ноги после столкновения машины с отбойником.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
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