21.06.2021 09:33

Аварийное отключение воды в Харькове 21 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Мира, 32 (п. №4, спаренный стояк), б-р Ивана Каркача, 4-а (п. №2) до 20:00 21 июня.



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 255 (п. №2, стояк) до 20:00 21 июня.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 138-б (п. №4, стояк) до 17:00 21 июня.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 21 (п. №2), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 138 (п. №6, стояк) до 20:00 21 июня.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 21 июня.



Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 40, ул. Полтавский Шлях, 65, ул. Кибальчича, 31 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 14 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 21 июня.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №10, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (п. №1, стояк) до 20:00 21 июня.; пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 22 июня.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21 июня.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 7, ул. 23 Августа, 51-б (п. №8) до 17:00 21 июня;

ул. Софиевская (ч/с), пер. 23 Августа, 3 (спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 52, ул. Деревянко, 10 (спаренный стояк), ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 21 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.