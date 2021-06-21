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21.06.2021  09:33   

Аварийное отключение воды в Харькове 21 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 21 июня

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Мира, 32 (п. №4, спаренный стояк), б-р Ивана Каркача, 4-а (п. №2) до 20:00 21 июня.

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 255 (п. №2, стояк) до 20:00 21 июня.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 138-б (п. №4, стояк) до 17:00 21 июня.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 21 (п. №2), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 138 (п. №6, стояк) до 20:00 21 июня.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 21 июня.

Новобаварский район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 40, ул. Полтавский Шлях, 65, ул. Кибальчича, 31 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 14 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 21 июня.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №10, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (п. №1, стояк) до 20:00 21 июня.; пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 22 июня.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21 июня.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 7, ул. 23 Августа, 51-б (п. №8) до 17:00 21 июня;
ул. Софиевская (ч/с), пер. 23 Августа, 3 (спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 52, ул. Деревянко, 10 (спаренный стояк), ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 21 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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