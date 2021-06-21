В частном секторе Харькова автомобиль с пьяным водителем прилег на крышу (ВИДЕО)

Тест на месте показал превышение содержания алкоголя в крови.
Около пяти часов вечера 20 июня на улице на Сахалинской, 46 автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Предварительно, водитель не справился с управление. Прибывшие на место ДТП патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
Водитель согласился пройти алкотест на месте, и «надул» 0,49 промилле. Это в 2,5 раза превышает допустимую норму алкоголя (0,2 промилле).
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