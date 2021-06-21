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21.06.2021  10:25   

В Харькове за сутки зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом: статистика на 21 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.

Коронавирус в Харькове: статистика на 21 июня

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом.

1 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 июня составляет 148 288 человек.

Из них:

  • 3 483 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 142 904 человек выздоровели (за сутки – 47 человек);
  • 1 901 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 49 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 2 – жители Харьковского района (в том числе 1 харьковчанин);
  • 1 – Чугуевского;
  • 1 – Лозовского.


Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 6 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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