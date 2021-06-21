21.06.2021 10:25

В Харькове за сутки зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом: статистика на 21 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.





За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом.



1 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 июня составляет 148 288 человек.



Из них:

3 483 летальный случай (за последние сутки умерло 6 человек);

142 904 человек выздоровели (за сутки – 47 человек);

1 901 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 49 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

2 – жители Харьковского района (в том числе 1 харьковчанин);

1 – Чугуевского;

1 – Лозовского.



Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 6 человек.



