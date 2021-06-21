В Харькове за сутки зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом: статистика на 21 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом.
1 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 июня составляет 148 288 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 6 человек.
Интуиция сегодня на высоте и способна дать немало ценных советов. Смело включайте ее реализации любых задумок.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
21 июня в 6 часов 32 минуты по Киеву наступит астрономическое лето.
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