Оживленный проспект в Харькове перегородил прицеп (ВИДЕО)

По словам очевидцев, в направлении Салтовки собирается пробка.
Прицеп фуры перегородил проспект Льва Ландау в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Инцидент произошел на перекрестке с улицей Ахиезеров (Халтурина). Прицеп перегородил полосы движения в сторону Салтовки.
По словам очевидцев, по проспекту собирается пробка.
Напомним, утром 19 июня на трассе в Старый Салтов перевернулся КамАЗ, груженный щебнем. Груз высыпался на обе стороны движения. Водители сообщали о заторе в обе стороны.
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