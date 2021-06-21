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21.06.2021  10:58   

Оживленный проспект в Харькове перегородил прицеп (ВИДЕО)

По словам очевидцев, в направлении Салтовки собирается пробка.

Прицеп фуры перегородил проспект Льва Ландау в Харькове

Прицеп фуры перегородил проспект Льва Ландау в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Инцидент произошел на перекрестке с улицей Ахиезеров (Халтурина). Прицеп перегородил полосы движения в сторону Салтовки.

По словам очевидцев, по проспекту собирается пробка.

Напомним, утром 19 июня на трассе в Старый Салтов перевернулся КамАЗ, груженный щебнем. Груз высыпался на обе стороны движения. Водители сообщали о заторе в обе стороны.

Тэги:  дтп, харьков
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