19.06.2021 12:21

ДТП под Харьковом: на дороге в Старый Салтов перевернулся КамАЗ (ВИДЕО)

Утром 19 июня на дороге в Старый Салтов образовалась пробка.



// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Старый Салтов произошло в субботу утром 19 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Там перевернулся КамАЗ, груженный щебнем. Груз высыпался на обе стороны движения.

Информации о пострадавших нет.

Водители на трассе сообщают о большом заторе в обе стороны.