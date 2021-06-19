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19.06.2021  12:21   

ДТП под Харьковом: на дороге в Старый Салтов перевернулся КамАЗ (ВИДЕО)

Утром 19 июня на дороге в Старый Салтов образовалась пробка.


// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Старый Салтов произошло в субботу утром 19 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Там перевернулся КамАЗ, груженный щебнем. Груз высыпался на обе стороны движения.

Информации о пострадавших нет.

Водители на трассе сообщают о большом заторе в обе стороны.

Тэги:  дтп, харьков
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