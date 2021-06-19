ДТП под Харьковом: на дороге в Старый Салтов перевернулся КамАЗ (ВИДЕО)

Утром 19 июня на дороге в Старый Салтов образовалась пробка.
Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Старый Салтов произошло в субботу утром 19 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Там перевернулся КамАЗ, груженный щебнем. Груз высыпался на обе стороны движения.
Информации о пострадавших нет.
Водители на трассе сообщают о большом заторе в обе стороны.
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