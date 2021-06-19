19.06.2021 11:55

Спортивные выходные в Харькове: берпи, воркаут, ралли, кросс и не только

19 и 20 июня в Харькове пройдет много спортивных мероприятий.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ

На Fabrika.space начался Открытый чемпионат Харькова по армрестлингу среди любителей Kharkiv Amateur Armwrestling Championship 2021.



19 и 20 июня в Молодежном парке проходят аматорские соревнования по футболу между сотрудниками Патрульной и Национальной полиции и ребятами, предолевшими наркозависимость. Игры будут проходить два дня: 19.06 с 09.00 до 20.00, 20.06 с 10.00 до 13.00 (финалы)

19 и 20 июня на стадионе «Металлист» пройдет фитнес-конвенция «FIT DAY Харьков 2021», начало в 14:00. Традицилонно, в ее рамках состоится много спортивных мероприятий. Так, 19 июня пройдет турнир на лучшую команду воркаутеров «Barstylers Workout Cup» - Битва залов 2021». Также 19 июня в рамках фитнес-конвенции FIT DAY пройдут соревнования по скоростному выполнению берпи Burpee Challenge





19 июня 20:00 и 21:00 в Лесопарке возле памятника велосипедисту стартуют участники забегов



20 июня в 17.00 площадке по ХНАТОБом пройдет Национальное первенство Украины по воркауту «Ukrainian Workout Battles». Эти соревнования являются отбором для участия в ЧМ по воркауту, который пройдет в августе в Юрмале. В субботу, 19 июня, возле здания Госпрома пройдет пит-стоп спецучастка ралли «Днепр-Харьков» в рамках ралли «Марафон дружбы и мира - Украина в ралли Монте-Карло». Поэтому на Клочковском спуске и части проспекта Независимости запретят движение общественного и личного автотранспорта.19 июня 20:00 и 21:00 в Лесопарке возле памятника велосипедисту стартуют участники забегов ночного полумарафона – легкоатлетического пробега на 5 км и на 21 км.20 июня в 17.00 площадке по ХНАТОБом пройдет Национальное первенство Украины по воркауту «Ukrainian Workout Battles». Эти соревнования являются отбором для участия в ЧМ по воркауту, который пройдет в августе в Юрмале.