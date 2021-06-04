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04.06.2021  13:00   

В Харькове пройдут соревнования по скоростному выполнению берпи Burpee Challenge

Соревнования по скоростному выполнению берпи пройдут в рамках ежегодной фитнес-конвенции FIT DAY Kharkiv 2021.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьков спортивный. 19 июня в Харькове на стадионе «Металлист» пройдут соревнования по скоростному выполнению берпи Burpee Challenge в рамках фитнес-конвенции FIT DAY .
 
Задание участников – выполнить 30 упражнений берпи на скорость. Победители будут определяться в ходе квалификации и финального этапа. В зависимости от категории, к участию допускаются мужчины, женщины, дети до 8 лет. 
 
Призовой фонд составляет 5000 грн., однако количество участников ограничено. 
 
За все время проведения соревнований установлены рекорды: среди мужчин – Роман Ярошевич (00:47), женщин – Юлия Алферова (00:55:40), детей 12-15 лет – Глеб Орехов (01:12:54), 8-11 лет – Иван Павленко (01:20).
 
Начало турнира в 14:00.
 
Регистрация и подробная информация о Burpee Challenge по ссылке. Мероприятие проводится при поддержке и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.
 
Справка. Берпи – это упражнение из относительно новой дисциплины Crossfit, которая год от года завоевывает все больше поклонников в силу разных причин: как дополнительная подготовка спортсменов, готовящихся к соревнованиям, так и в качестве самостоятельной дисциплины, развивающей различные группы мышц. Упражнение  также отлично развивает координацию, скорость и выносливость. 
 
Напомним, в Харькове весь июнь будет проходить фестиваль райдер-культур. Участники будут показывать навыки езды на самокатах, велосипедах, скейтбордах и роликах. Приглашаются к участию как любители, так и профессионалы.
 
Также РЕДПОСТ писал про харьковчан, которые выиграли Всеукраинский турнир по дзюдо. В соревновании приняло участие более 100 спортсменов 2006-2008 года рождения.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  харьков, fit day
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