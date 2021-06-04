04.06.2021 13:00

В Харькове пройдут соревнования по скоростному выполнению берпи Burpee Challenge

Соревнования по скоростному выполнению берпи пройдут в рамках ежегодной фитнес-конвенции FIT DAY Kharkiv 2021.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьков спортивный. 19 июня в Харькове на стадионе «Металлист» пройдут соревнования по скоростному выполнению берпи Burpee Challenge в рамках фитнес-конвенции FIT DAY .

Задание участников – выполнить 30 упражнений берпи на скорость. Победители будут определяться в ходе квалификации и финального этапа. В зависимости от категории, к участию допускаются мужчины, женщины, дети до 8 лет.

Призовой фонд составляет 5000 грн., однако количество участников ограничено.

За все время проведения соревнований установлены рекорды: среди мужчин – Роман Ярошевич (00:47), женщин – Юлия Алферова (00:55:40), детей 12-15 лет – Глеб Орехов (01:12:54), 8-11 лет – Иван Павленко (01:20).

Начало турнира в 14:00.

Регистрация и подробная информация о Burpee Challenge по ссылке . Мероприятие проводится при поддержке и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

Справка. Берпи – это упражнение из относительно новой дисциплины Crossfit, которая год от года завоевывает все больше поклонников в силу разных причин: как дополнительная подготовка спортсменов, готовящихся к соревнованиям, так и в качестве самостоятельной дисциплины, развивающей различные группы мышц. Упражнение также отлично развивает координацию, скорость и выносливость.

Напомним, в Харькове весь июнь будет проходить фестиваль райдер-культур . Участники будут показывать навыки езды на самокатах, велосипедах, скейтбордах и роликах. Приглашаются к участию как любители, так и профессионалы.

Также РЕДПОСТ писал про харьковчан , которые выиграли Всеукраинский турнир по дзюдо. В соревновании приняло участие более 100 спортсменов 2006-2008 года рождения.