24.05.2021 15:19

Уличные культуры: В Харькове весь июнь продлится фестиваль

В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур «Комплит 2021».



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Фестиваль райдер-культур «Комплит 2021» пройдет с 1 по 30 июня 2021 года

Участники мероприятия целый месяц будут демонстрировать свое мастерство.

С 08:00 до 20:00

Фестиваль проводится в рамках проекта развития уличных культур — Street Culture.

Участники будут показывать свое мастерство. Принять участие в фестивале могут как любители, так и профессионалы.

В программе мероприятия – соревнования на скейтбордах, велосипедах, роликах, самокатах.