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24.05.2021  15:19   

Уличные культуры: В Харькове весь июнь продлится фестиваль

В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур «Комплит 2021».


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Фестиваль райдер-культур «Комплит 2021» пройдет с 1 по 30 июня 2021 года

Участники мероприятия целый месяц будут демонстрировать свое мастерство.

С 08:00 до 20:00

Фестиваль проводится в рамках проекта развития уличных культур — Street Culture.
 
Участники будут показывать свое мастерство. Принять участие в фестивале могут как любители, так и профессионалы.
 
В программе мероприятия – соревнования на скейтбордах, велосипедах, роликах, самокатах.
 
Источник:   Сайт Street culture
 Тэги:  уличные культуры, фестиваль, харьков, райдер-культуры, комплит 2021
 
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