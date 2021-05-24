В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур «Комплит 2021».
Фестиваль райдер-культур «Комплит 2021» пройдет с 1 по 30 июня 2021 года
С 08:00 до 20:00
Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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