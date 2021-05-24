24.05.2021 14:42

Осторожно – школьники: на пешеходных переходах Харькова появятся яркие фигуры

Скоро на пешеходных переходах Харькова, расположенных возле школ, появятся яркие ростовые фигуры детей с ранцами.

Обезопасить дорожное движение возле учебных учреждений коммунальщикам поручило руководство города, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

24 мая на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи Харьковского городского совета появилось решение установить на тротуаре возле пешеходных переходов в районе учебных учреждений макеты ростовых фигур в виде детей-школьников.



«Особое внимание в городе уделяется организации дорожного движения около учебных учреждений, где учатся дети. Международная практика показывает, что когда человек едет и видит такую фигуру на переходе, то не понимает, макет это или человек, поэтому снижает скорость», - отметил Сергей Дульфан.

Директор департамента отметил, что знаки «Острожно! Дети идут в школу», установленные возле заведений образования, дополнительные пешеходные переходы возле школ не всегда стимулируют водителей сбрасывать скорость на этих участках.

Возможно, новые яркие фигуры все-таки привлекут их внимание, и со временем эти участки станут безопаснее для детей-пешеходов.

Напомним, переулок Воробьева планируют сделать пешеходным для проведения там на постоянной основе различных культурных мероприятий.