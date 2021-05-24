Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Осторожно – школьники: на пешеходных переходах Харькова появятся яркие фигуры
24.05.2021  14:42   

Осторожно – школьники: на пешеходных переходах Харькова появятся яркие фигуры

Скоро на пешеходных переходах Харькова, расположенных возле школ, появятся яркие ростовые фигуры детей с ранцами.

В Харькове возле пешеходных переходов установят фигуры школьников

Обезопасить дорожное движение возле учебных учреждений коммунальщикам поручило руководство города, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

24 мая на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи Харьковского городского совета появилось решение установить на тротуаре возле пешеходных переходов в районе учебных учреждений макеты ростовых фигур в виде детей-школьников.

«Особое внимание в городе уделяется организации дорожного движения около учебных учреждений, где учатся дети. Международная практика показывает, что когда человек едет и видит такую фигуру на переходе, то не понимает, макет это или человек, поэтому снижает скорость», - отметил Сергей Дульфан.

Директор департамента отметил, что знаки «Острожно! Дети идут в школу», установленные возле заведений образования, дополнительные пешеходные переходы возле школ не всегда стимулируют водителей сбрасывать скорость на этих участках.

Возможно, новые яркие фигуры все-таки привлекут их внимание, и со временем эти участки станут безопаснее для детей-пешеходов.

Напомним, переулок Воробьева планируют сделать пешеходным для проведения там на постоянной основе различных культурных мероприятий.

Источник:   ХГС
 Тэги:  пешеходный переход, ростовая фигура, школьник, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Криминал и происшествия В Харькове на пешеходном переходе маршрутка сбила мужчину (ВИДЕО) 23.02 Криминал и происшествия ДТП: в центре Харькова сбит человек (ФОТО) 04.10 Дороги и транспорт В сквере у Зеркальной струи просят сделать новый пешеходный переход
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 