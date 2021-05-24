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24.05.2021  14:35   

Футбол. Харьковский Металл одержал волевую победу над Металлургом (ВИДЕО)

Команда из Харькова впервые первой пропустила гол, но победно спасла матч.

Харьковский "Металл" одержал волевую победу над "Металлургом". Новости Харькова
Выездной матч провел харьковский Металл в Запорожье.    
 
В 23-м туре чемпионата Второй лиги он встречался с местным "Металлургом".
 
Матч получился непростым, так как хозяевам поля на старте сопутствовала удача.
 
Более того, впервые в сезоне мяч побывал сначала в воротах харьковчан.
 
Первостоличная команда пропустила гол первой.
 
Но клубу из Харькова удалось всего через десять минут нейтрализовать преимуществ команды хозяев.
 
А к концу первого тайма судьба матча решилась полностью.
 
Забив второй ответный гол подопечные Александра Кучера не дали закатить круглого в сои ворота.
 
Итог - победа харьковского "Металла" с минимальным отрывом 1:2.   
 
Голы: Борисенко, 16 (1:0), Балули, 26 - с пенальти (1:1), Демченко, 36 (1:2).
 
В 17:00 в субботу пройдет следующий футбольный поединок харьковчан - с "Кривбассом".
 

Тэги:  футбол, металл, харьков, победа
 
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