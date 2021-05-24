Харьковский "Металл" одержал волевую победу над "Металлургом". Новости Харькова

24.05.2021 14:35

Футбол. Харьковский Металл одержал волевую победу над Металлургом (ВИДЕО)

Команда из Харькова впервые первой пропустила гол, но победно спасла матч.

Выездной матч провел харьковский Металл в Запорожье.

В 23-м туре чемпионата Второй лиги он встречался с местным "Металлургом".

Матч получился непростым, так как хозяевам поля на старте сопутствовала удача.

Более того, впервые в сезоне мяч побывал сначала в воротах харьковчан.

Первостоличная команда пропустила гол первой.

Но клубу из Харькова удалось всего через десять минут нейтрализовать преимуществ команды хозяев.

А к концу первого тайма судьба матча решилась полностью.

Забив второй ответный гол подопечные Александра Кучера не дали закатить круглого в сои ворота.

Итог - победа харьковского "Металла" с минимальным отрывом 1:2.

Голы: Борисенко, 16 (1:0), Балули, 26 - с пенальти (1:1), Демченко, 36 (1:2).

В 17:00 в субботу пройдет следующий футбольный поединок харьковчан - с "Кривбассом".