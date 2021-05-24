Харьковский "Металл" одержал волевую победу над "Металлургом". Новости Харькова

24.05.2021 14:35
Футбол. Харьковский Металл одержал волевую победу над Металлургом (ВИДЕО)
Команда из Харькова впервые первой пропустила гол, но победно спасла матч.
Выездной матч провел харьковский Металл в Запорожье.
В 23-м туре чемпионата Второй лиги он встречался с местным "Металлургом".
Матч получился непростым, так как хозяевам поля на старте сопутствовала удача.
Более того, впервые в сезоне мяч побывал сначала в воротах харьковчан.
Первостоличная команда пропустила гол первой.
Но клубу из Харькова удалось всего через десять минут нейтрализовать преимуществ команды хозяев.
А к концу первого тайма судьба матча решилась полностью.
Забив второй ответный гол подопечные Александра Кучера не дали закатить круглого в сои ворота.
Итог - победа харьковского "Металла" с минимальным отрывом 1:2.
Голы: Борисенко, 16 (1:0), Балули, 26 - с пенальти (1:1), Демченко, 36 (1:2).
В 17:00 в субботу пройдет следующий футбольный поединок харьковчан - с "Кривбассом".