Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Полиция задержала дебошира, выбившего ногой окно в трамвае
24.05.2021  13:54   

Полиция задержала дебошира, выбившего ногой окно в трамвае

Пассажир угрожал вагоновожатой и разбил стекло в трамвае. Полиция открыто уголовное производство.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию. По словам правоохранителей, 22 мая в 22:35 к ним поступило сообщение от свидетеля происшествия. Он сообщил, что в трамвае по улице Плехановской один из пассажиров дебоширил разбил стекло в вагоне.
 
На месте происшествия, куда выехала следственно-оперативная группа, с заявлением в полицию обратилась 58-летняя женщина - водитель трамвая. Позже правоохранители установили личность хулигана. Им оказался 31-летний мужчина.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Ранее РЕДПОСТ опубликовал видео происшествия. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, дебошир, трамвай
 
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