24.05.2021 13:54

Полиция задержала дебошира, выбившего ногой окно в трамвае

Пассажир угрожал вагоновожатой и разбил стекло в трамвае. Полиция открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию. По словам правоохранителей, 22 мая в 22:35 к ним поступило сообщение от свидетеля происшествия. Он сообщил, что в трамвае по улице Плехановской один из пассажиров дебоширил разбил стекло в вагоне.

На месте происшествия, куда выехала следственно-оперативная группа, с заявлением в полицию обратилась 58-летняя женщина - водитель трамвая. Позже правоохранители установили личность хулигана. Им оказался 31-летний мужчина.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.