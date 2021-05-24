Пассажир угрожал вагоновожатой и разбил стекло в трамвае. Полиция открыто уголовное производство.
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Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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