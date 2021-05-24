Когда четвертый с конца – успех: Харьков в ТОПе городов Украины с чистым воздухом

Обнародованы данные по состоянию загрязнения окружающей природной среды на территории Украины по данным наблюдений гидрометеорологических организаций в 2020 году.
Эксперты из Центральной геодезической обсерватории имени Бориса Срезневского опубликовали результаты данных по загрязнению воздуха в на всей территории Украины, сообщает РЕДПОСТ.
Рейтинг городов составлен от «самого грязного» до «самого чистого».
Из таблицы видно, что городом с самым загрязненным в Украине воздухом стал Мариуполь. На втором месте находится Каменское, а на третьем – Днепр.
Впрочем, благодаря этим измерениям можно составить ТОП городов Украины с самым чистым воздухом.
Так, чистейший воздух зафиксирован в городе Горишние Плавни в Полтавской области.
По данным специалистов, второе место занял Измаил, третье - Светловодск Кировоградской области, четвертое - Харьков, а пятое - Бровары.
Напомним, в Харькове остро стоит вопрос о работе Коксового завода. Предприятие работает в обычном режиме, поскольку получило разрешение от Министерства экологии на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сроком на 7 лет. Городские власти обратились к Президенту Украины, а также в Минэкологии и Харьковской облгосадминистрации за разъяснениями, на каких основаниях Коксовый завод получил разрешение от министерства на загрязнение воздуха в Харькове.
Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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