24.05.2021 13:34

Когда четвертый с конца – успех: Харьков в ТОПе городов Украины с чистым воздухом

Обнародованы данные по состоянию загрязнения окружающей природной среды на территории Украины по данным наблюдений гидрометеорологических организаций в 2020 году.



// РЕДПОСТ

Эксперты из Центральной геодезической обсерватории имени Бориса Срезневского опубликовали результаты данных по загрязнению воздуха в на всей территории Украины, сообщает РЕДПОСТ.

Рейтинг городов составлен от «самого грязного» до «самого чистого».

Из таблицы видно, что городом с самым загрязненным в Украине воздухом стал Мариуполь. На втором месте находится Каменское, а на третьем – Днепр.

Впрочем, благодаря этим измерениям можно составить ТОП городов Украины с самым чистым воздухом.

Так, чистейший воздух зафиксирован в городе Горишние Плавни в Полтавской области.



По данным специалистов, второе место занял Измаил, третье - Светловодск Кировоградской области, четвертое - Харьков, а пятое - Бровары.

Напомним, в Харькове остро стоит вопрос о работе Коксового завода. Предприятие работает в обычном режиме, поскольку получило разрешение от Министерства экологии на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сроком на 7 лет. Городские власти обратились к Президенту Украины, а также в Минэкологии и Харьковской облгосадминистрации за разъяснениями, на каких основаниях Коксовый завод получил разрешение от министерства на загрязнение воздуха в Харькове.