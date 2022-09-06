Чим дихає Харків: фахівці перевірили стан повітря

Оприлюднено дані моніторингу атмосферного повітря у місті Харкові на 6 вересня 2022 року.
Яким повітрям під час безперервних обстрілів дихає Харків, повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПГ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.
За інформацією фахівців, у Харкові є дві контрольні точки, з яких здійснюється забір проб для моніторингу стану атмосферного повітря для визначення фонових концентрацій хімічних речовин (сірчистий ангідрид, аміак, формальдегід, водень хлористий, хлор, фенол).
За період з 30 серпня по 5 вересня 2022 року досліджено 240 проб атмосферного повітря. Встановлено, що всі вони відповідали встановленим нормам щодо вмісту зазначених речовин.
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Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
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